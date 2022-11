Moreira do Lima recupera Cainho esquecido

Numa tertúlia algures no Minho, um homem com idade avançada, ligado ao mundo dos vinhos, contava a história de um enxertador de Ponte de Lima. A narrativa desenrolava-se no final do século XVIII, após a filoxera que dizimou o vinhedo em Portugal e na Europa. À época, Álvaro carregava pelo Norte os enxertos de uma casta antiga – Cainho de Moreira –, sobretudo para a zona de Monção e Melgaço. A história

...