O cheiro da mulher que lê

Escreve-se sempre e só para que uma mulher leia. O livro, prolongamento da mão e justificação do olho, até pode ser uma criação masculina. Se for, é de justiça que se diga ser uma benigna e maravilhosa criação masculina. Foi, acrescente-se também, do tijolo à impressão do senhor Gutenberg, criação de conhecimento e prazer. Também de poder.



Nem sempre, como os correctí

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...