O grito das imagens “mobile”

O Mira Fórum, no Porto, mostra o resultado de um concurso internacional de fotografias de rua e o potencial das imagens “mobile”. Tudo começou em 2013 quando Manuela Matos Monteiro e o marido, João Lafuente, amantes de fotografia, fundaram as galerias Mira, no Porto. Tinham 65 anos e estão a cumprir o seu sonho.