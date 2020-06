O salto para uma Europa do bem-estar

Portugal foi vítima de uma “Europa consumida pelos números”, afirma Éloi Laurent no seu livro “De olhos postos no amanhã”, que chegou esta semana às livrarias portuguesas. Para o economista sénior do Observatório Francês de Conjunturas Económicas, a economia não pode continuar a ter como bússola o crescimento do PIB, deve sim reorientar-se para o bem-estar das pessoas e para a resiliência e sustentabilidade das sociedades.