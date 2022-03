O violino de Vera Lytovchenko

Vera vai a casa, toma um duche, escolhe um vestido bonito, regressa ao abrigo e começa a tocar. Tem sido assim quase todas as noites. Os rituais acalmam os dias da guerra. E o som do violino sossega quem o escuta. Vera é professora de música em Kharkiv, cidade onde nasceu. Tornou-se um ícone de resiliência nas redes sociais. Esta semana, a sua casa foi atingida pelas explosões, as janelas ficaram em estilhaços. Voltámos a conversar. “Estou bem, está tudo bem”. Há na sua voz uma aparente calma que desconcerta. E está determinada: “Vou ficar”

