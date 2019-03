Os homens do contrabando

Para “além” ia o tabaco e o café, para cá vinham tecidos de bombazine, calçado com sola de borracha, conhaque Domecq e miolo de amêndoa. Os anos da fome e da miséria do século XX acentuaram o “contrabando para a barriga” nas margens do Guadiana. Ildefonso Martins e António Madeira, antigos contrabandistas, atravessavam o rio e com eles transportaram bens, e até homens. A espreitá-los estavam guardas-fiscais como António Galrito e Mário Baptista. Uns e outros vigiavam-se mutuamente. As suas vivências são recordadas este fim de semana, na 3ª edição do Festival do Contrabando, que atrai muitas pessoas a Alcoutim, o concelho do Algarve com a densidade populacional mais reduzida.