Paragrafino Pescada começa em assuntos reais e acaba numa novela. Pelo meio voa uma perdiz

O casamento real, afinal, é discriminatório. Na ementa da boda não existem pratos do sul do país nem das regiões autónomas. Geograficamente voltámos ao tempo do Condado Portucalense.

Paragrafino Pescada começa em assuntos reais e acaba numa novela. Pelo meio voa uma perdiz









