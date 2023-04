Paragrafino Pescada dá asas às palavras transportado pela TAP

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Devo dizer que estou extremamente desiludido com os chamados programas cor-de-rosa. Estou mesmo deveras desiludido, de tal forma que me atrevo a colocar um ponto de exclamação a seguir ao deveras, para que a minha indignação se expresse igualmente por via de um sinal gráfico. O uso desta interjeição tem muita razão de ser como adiante perceberá. Os proclamados programas cor-de-rosa concentram-se em lançar farpas à Luciana ...