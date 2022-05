Paragrafino Pescada está em aflição com a crise que se desenha no horizonte

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Tenho passado a semana tremendamente preocupado, sempre atento a todas as notícias, de olho nas notificações e com palpitações em relação ao futuro, porque o passado já passou, embora às vezes me queira fazer crer que está sempre presente e não perde uma oportunidade de interferir na linha no tempo.Na verdade, a atualidade tem sido fértil em transmitir-nos sinais de inquietação. A começ...