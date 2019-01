Parques de Sintra: Licença para conservar

O que têm em comum o Palácio da Pena, o Cabo da Roca e a Escola Equestre Portuguesa? Todos são geridos pela Parques de Sintra - Monte da Lua. A missão desta empresa pública, criada em 2000, é preservar e divulgar a paisagem cultural de Sintra, classificada pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. Há seis anos consecutivos que ganha o "Óscar" de Melhor Empresa do Mundo em Conservação. O Negócios foi conhecer os projetos em curso numa empresa que conta com as receitas de bilheteiras, lojas, cafetarias e aluguer de espaços para eventos, para fazer a recuperação e manutenção do seu património. Tem lucros de 6 milhões de euros.