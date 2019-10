Pedro A. Neto: Em Portugal, a integração e o acolhimento dos refugiados falharam

Pedro A. Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, garante que Portugal ainda tem desafios na área dos direitos humanos. Mas, apesar de a extrema-direita ter chegado ao Parlamento, acredita que os portugueses “não se deixarão enganar facilmente” pelas “mentiras” do deputado André Ventura. Falámos no dia em que o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, foi distinguido com o Nobel da Paz.