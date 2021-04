Pedro Conceição: A desigualdade no acesso às vacinas é moralmente repugnante

Pedro Conceição é diretor do Relatório do Desenvolvimento Humano, publicado anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Chegou ao cargo em 2019 com a missão de "dar mais fôlego" aos relatórios e de atualizar o conceito de desenvolvimento humano. Agora, além do PIB "per capita", da educação e da saúde, são avaliadas também as pressões dos países sobre o planeta. A pandemia fez-nos andar para atrás no que já se tinha avançado nos Objetivos de Desenvolvimento Humano, admite, nomeadamente no combate à pobreza extrema. As desigualdades aumentaram. E assistimos a uma "vergonha" na distribuição das vacinas para a covid -19. Este problema não se resolve só "dentro de fronteiras", avisa.





