Portugal, Abril de 2020. O silêncio à espera da liberdade

O silêncio acompanhou-me ao longo de quase 100 quilómetros. De Vil de Matos a São João do Campo, do alto das Torres do Mondego à planura de Arzila, cruzei-me com rostos fechados e sombrios, sem planos nem certezas, à espera da liberdade