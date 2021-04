Quantos modos humanos de amar são possíveis?

Há um momento em que Kazuo Ishiguro é extremamente claro sobre o que quis escrever em "Klara e o Sol". Na conversa a dois que realizou com o Nobel e geneticista Venki Ramakrishnan, organizada em março pelo festival literário do Financial Times Weekend, Ishiguro revelou estar "preocupado" com o impacto "tremendo do desenvolvimento" da inteligência artificial e da edição genética "nas relações humanas dentro da família".

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...