Quem é dono do passado?

Portugal está na cauda da Europa nos movimentos de descolonização da cultura. Séculos depois de ter partido por “mares nunca dantes navegados”, o país não consegue olhar-se ao espelho. No Parlamento, a restituição do património às antigas colónias ainda não ganhou tração. Joacine Katar Moreira propôs um inventário do espólio africano e uma revisão da história nos manuais escolares, mas só convenceu o PAN e o BE. As restantes bancadas resistem à reflexão que muitos especialistas consideram inevitável