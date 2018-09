Ricardo Bak Gordon: “A cidade tem de continuar a ter vida além do ócio”

“Estende-se um tapete vermelho a tudo o que seja virado para o ócio. Retiram-se todas as actividades portuárias do centro da cidade só para andar a passear de bicicleta. Retiram-se as universidades do centro para as colocar num ‘campus’ no Alto da Ajuda. Depois tiram-se os hospitais... Valorizamos sempre o ócio acima de tudo e o trabalho vai perdendo importância no tecido da cidade”, sublinha o arquitecto português Ricardo Bak Gordon.