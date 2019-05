Ricardo Ribeiro: “Eu não sou uma coisa só. Nem nunca serei”

Sente o fado correr-lhe no corpo, mas foi também lá bem de dentro que lhe surgiu a vontade de fazer um disco diferente, com outra poesia e outra música. Ricardo Ribeiro acaba de lançar o álbum “Respeitosa Mente”, em trio com o pianista e compositor João Paulo Esteves da Silva e o percussionista Jarrod Cagwin. Um disco que é de canções, porque a quem conheceu os grandes mestres não é permitido cantar o fado assim. Dois anos depois do último álbum, com menos 52 quilos, o artista que deu nas vistas ainda miúdo, na Grande Noite do Fado, está de regresso aos palcos. Com poucos medos, a mesma fé e outra luz. Mais sereno. Mais feliz.