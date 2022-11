Rosa Alice Branco: “A cor é imprescindível à vivência e à sobrevivência”

Rosa Alice Branco tem duas cores no nome e cresceu num mundo a cores também. A poeta e ensaísta nasceu em Aveiro, terra onde o amarelo e o verde e muitos outros tons deflagram por todo o lado, viveu no meio de artistas e de filmes. O pai, Vasco Branco, foi cineasta, ceramista, pintor, farmacêutico. A sua casa tinha uma sala de cinema e era "sede" de oposição ao regime de Salazar. "No meio desta vida colorida, enquanto miúda, eu era quase um feliz fantasma transparente." Também por isso atirou-se ao mundo da cor - a linguagem do olho - e escreveu "As Cores das Coisas". "Por que razões a roupa interior foi, durante tanto tempo, branca? Qual a história do azul dos jeans Levi’s? E em que medida se ligam as cores com a história da Lego? Ou dos chocolates Cadbury?" Rosa Alice Branco é doutorada em Filosofia Contemporânea e tem 12 livros de poesia publicados em Portugal.