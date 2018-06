São José Lapa: Ainda sou uma romântica

Actriz, encenadora, agitadora, São José Lapa é uma figura fundamental do teatro português. Acaba de estrear, no Clube Estefânia - Escola de Mulheres, “As Lindas Bocas”. Um novo espectáculo sobre os velhos temas das questões de género, porque as mudanças são sempre mais lentas do que se desejaria.