Se isto é um herói

A propósito da estreia em Portugal da adaptação cinematográfica de "Mais Um Dia de Vida", aqui fica um percurso pelos lugares e personagens do livro clássico do jornalista polaco Ryszard Kapuscinski, que descreve Angola em 1975, o fim do colonialismo, o nascimento de um novo país e o início de uma guerra civil.