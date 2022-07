Shannon Walsh: “A ‘gig economy’ está a chegar a todo o lado e a toda gente”

Foram chamados de heróis da pandemia, mas rapidamente voltaram à sua condição de (quase) invisibilidade. Os trabalhadores das plataformas digitais são os protagonistas do documentário "The Gig Is Up", da realizadora canadiana Shannon Walsh. Um pouco por todo o mundo, os "gig workers" têm sido alvo da atenção de tribunais e legisladores. Como devem ser enquadrados em termos de direitos laborais? Portugal não está à margem deste debate cheio de ziguezagues. Com avanços e muitos recuos. É assim em vários países. Para Shannon Walsh, há uma questão de fundo ainda mais abrangente: estamos a direcionar-nos para um mundo onde a maioria dos indivíduos vai trabalhar por tarefas. "Esta será cada vez mais a norma para quase todas as profissões. É preciso repensar a proteção do trabalho de uma forma mais aprofundada", defende. "The Gig Is Up" estreia dia 22 de julho no TVCine Edition.





