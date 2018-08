Estelle Valente

Lisboa na Rua decorre entre 23 de Agosto e 30 de Setembro em vários locais da cidade

Voltar ao trabalho depois das férias é sempre difícil. Parece que o Verão acabou quando nos sentamos de novo à frente do computador. Mas a transição para o "modo" trabalho pode ser facilitada se, ao mesmo tempo que retomamos a vida do dia-a-dia, mantivermos algumas actividades lúdicas ao ar livre. Assim, o "cheiro" a férias demora a desaparecer.O Festival Lisboa na Rua é uma oportunidade para mantermos esse espírito descontraído até ao fim de Setembro. E há propostas para todos os gostos e idades. O programa tem espectáculos e actividades de música, cinema, teatro e dança. Todos de entrada livre, em jardins e praças da cidade.Este ano, o festival associa-se às comemorações dos 70 anos do Hot Clube de Portugal, um dos mais antigos clubes de jazz em actividade na Europa, que fará quatro concertos ao final da tarde, aos sábados, a partir das 19h, em quatro jardins da cidade. O primeiro é já a 25 de Agosto, no Jardim da Quinta de Santa Clara, com um quinteto composto por professores da escola de Jazz Luiz Villas-Boas do Hot Clube de Portugal.A música e o cinema andam de mãos dadas no concerto de 8 de Setembro com o Coro e Orquestra Gulbenkian, no Vale do Silêncio, onde vão interpretar bandas sonoras de filmes, votados pelo público, como "2001 Odisseia no Espaço", "O Clube dos Poetas Mortos" ou "West Side Story".Quem gosta de ilusionismo poderá assistir a vários espectáculos. O Festival Internacional de Magia de Rua decorre de 28 de Agosto a 2 de Setembro, com 15 mágicos, de nove países.Em Setembro, chegam as habituais sessões de cinema ao ar livre do CineCidade e as noites Sou do Fado, que este ano vão decorrer na Praça do Município.O Dançar a Cidade convida o público a experimentar diversos estilos de dança aos domingos em vários jardins de Lisboa. No dia 26 de Agosto, às 18h, na Quinta das Conchas, está marcada a pista para danças brasileiras..O programa do festival Lisboa na Rua termina a 30 de Setembro com um concerto na Altice Arena, que comemora o encerramento, há vinte anos nesta data, da Expo 98. O espectáculo "Venham mais Vinte", da Orquestra Metropolitana de Lisboa e de Mário Laginha, foi especialmente concebido para esta ocasião.