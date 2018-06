Vasco Mendonça: “Vejo-me sobretudo como um artífice e não como um artista”

Apontado como uma voz essencial na música contemporânea portuguesa e europeia, Vasco Mendonça é autor da peça “Step Right Up”, obra para piano e orquestra, que vai ser tocada hoje à noite pela Orquestra Gulbenkian, com o pianista Roger Muraro, como solista, e sob a direcção do maestro Benjamin Schwartz.