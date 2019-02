Venezuela: O regime vai cair de Maduro?

O relógio está a contar para Nicolás Maduro. O prazo do ultimato da União Europeia para convocar novas eleições livres na Venezuela termina este sábado. Caso não o faça, também a Europa se vai juntar aos EUA e reconhecer Juan Guaidó como Presidente interino. Algo que o Parlamento Europeu já fez formalmente. Maduro está agarrado ao poder e, para já, tem os militares do seu lado. Mas pode estar por um fio. A questão que se coloca é se haverá um banho de sangue para uma mudança política no país.