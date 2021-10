Com a faca e o queijo na mão

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Quando vinha a Portugal, o imperador D. Pedro II do Brasil não gostava de ficar no Palácio da Ajuda e preferia ficar hospedado no Hotel Duques de Bragança, na Rua Vítor Cordon, em Lisboa. Tinha fama de mulherengo e constava que, assim, passava mais despercebido.Hoje, no mesmo local, funciona a Queijaria Machado, e o proprietário é o primeiro a saber estas e outras histórias. João Silveira Machado acrescenta que "havia quem dissesse ...