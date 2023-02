Cozinha de ponto em ponto

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O cozinheiro João Rodrigues pôs em marcha o seu projeto "Residência", que pretende explorar a cultura gastronómica de norte a sul do país, em vários locais e cozinhas. Amanhã, o jantar nas Termas de Melgaço é dedicado à lampreia, elaborado juntamente com António Loureiro, do restaurante A Cozinha, em Guimarães, com uma estrela Michelin. No dia seguinte, João Rodrigues vai preparar um menu de seis pratos na Branda ...