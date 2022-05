O professor sintrópico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Manuel Neto contrariou o seu destino. Com pouco mais de 10 anos, o pai deu-lhe a escolher entre a Venezuela e a África do Sul, tal como acontecia com milhares de madeirenses que emigraram nos anos 1970. Não aceitou, e durante dois anos dedicou-se à agricultura mas, quando finalmente abriu uma escola preparatória em Câmara de Lobos, conseguiu inscrever-se. Ainda assim, "para lá chegar, era necessário calcorrear caminhos e veredas difíceis e completar ...