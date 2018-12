Senhor ministro Matos Fernandes, quer provar esta manteiga açoriana?

Governo incentiva o consumo de carne da Argentina. Governo promove o consumo de leite da Ucrânia ou Governo baba-se por turistas franceses que venham cá comer bifes das raças Limousin ou Charolês. Poucas crónicas no Weekend poderiam dar tanto título, e tudo por causa de uma entrevista do ministro do Ambiente e da Transição Energética, que me deixou com perguntas aos molhos.