“Simon Says” que fotografia e comida são uma forma de transmitir emoções

A fotografia pode exprimir textura, paladar e até cheiro. A imaginação não tem limites e, no caso das fotos associadas à gastronomia, a ideia é mesmo despertar os sentidos. Há anos que o fotógrafo Jorge Simão trabalha com chefs, proprietários de restaurantes, assessores e promotores. Confessa que ainda hoje mantém a Luanda, onde nasceu, "no olhar que conduz a máquina fotográfica, no manusear dos alimentos e ...