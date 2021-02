Yukio Mishima, o escritor kamikaze

“O marinheiro que perdeu as graças do mar” é um dos grandes livros do escritor japonês que recusava ser um homem do seu tempo. Era isso ou a morte.

Yukio Mishima, o escritor kamikaze









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.