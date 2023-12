Aguardente de talha produzida pela primeira vez em Borba

Partilhar artigo



A talha alentejana, usada para produzir vinho pelo menos desde a época dos romanos, renasceu nos últimos anos, apesar das cubas de inox e as barricas de madeira terem tomado conta das adegas no Alentejo. A Sociedade de Vinhos de Borba (Sovibor) veio agora acrescentar uma nova possibilidade com a primeira certificação de aguardente bagaceira, que passa pela utilização das borras do vinho da talha.



O enólogo consultor, António Ventura,...