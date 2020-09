O Douro numa Quinta

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Na Quinta de Ventozelo, no Douro, há um fornecedor de fruta e legumes que deixa os seus produtos e troca por outros que lhe façam falta. A prática que evoca outros tempos é essencial na atual procura da sustentabilidade. Na Cantina de Ventozelo, o chef Miguel Castro e Silva esteve envolvido cerca de três anos num projeto que viu recentemente a luz do dia e que pretende recuperar o que foram as práticas do passado e poder contar uma história. Miguel ...