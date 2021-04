Os vinhos originais do Douro – “Dwr”

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A convicção de que Douro deriva do latino "Durus" que, por sua vez, foi buscar o nome ao celta "dwr" e ao bretão "dour", ambas palavras que significam água, parece ser comummente aceite pelos estudiosos da etimologia. Ao produtor e enólogo Mateus Nicolau de Almeida, a designação não lhe passou ao lado: Dwr é o nome do seu próximo vinho vinificado e envelhecido na rocha numa cuba de granito.Os vinhos do neto do criador ...