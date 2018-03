Luís Mira é aquele fulano que conhecemos agora e, um minuto depois, está a convidar-nos para "fazer as onze" e partilhar histórias de vida. As dele e as nossas. Já agora, e para quem não saiba, "fazer as onze" no Alentejo é ir a um tasco beber um copo na companhia de petiscos locais, em modo de aquecimento para o almoço. Tanto pode ser uma coisinha leve - uma pétala de toucinho fumado - como um repasto com torresmos, pezinhos e afins. É conforme a resistência do freguês.



É por isso que não estranhei nada quando, recentemente, Luís Mira assumiu com tremenda frontalidade que a Herdade das Servas está num processo de mudança de paradigma. É a tal frontalidade e transparência a funcionar. Não renegará o passado - longe disso -, mas avança com um processo para criar vinhos alentejanos com ADN de Estremoz mais frescos e menos marcados pelas madeiras. Para uma empresa que estuda tudo ao detalhe e com muito tempo, isto quer dizer muita coisa. Não é à toa que se chega à 13.ª geração com vida feita na agricultura.



Sentimos tais desafios com a prova das mais recentes novidades da empresa, agora sob os comandos do enólogo Ricardo Constantino. Em concreto, um Herdade das Servas Reserva branco de 2016, um Herdade das Servas Vinhas Velhas tinto 2014, um Colheita Tardia sem indicação de idade e um licoroso.



Por partes, a segunda edição do branco da Herdade das Servas repete a receita do trio Arinto (50 %) com Verdelho (25%) e Alvarinho (25%). Embora os aromas das borras finas sejam as primeiras notas a chegar ao nariz, há um trabalho cuidado para realçar o carácter frutado das castas. Na boca, um vinho sedutor, senhorial e desafiante.



O tinto de 2014 é daqueles casos que revelam a riqueza do património vitícola de uma empresa que possui 300 hectares espalhados por oito quintas, algumas com vinhas bem velhinhas, a comprovar que a história do vinho em Estremoz é coisa que vem de longe. Donde, um tinto com notas vegetais e de bosque, à mistura com casca de cereja, a dar indicação de que a casta Alicante está bem presente. Esta complexidade vai prolongar-se na boca, sendo que, face a outras edições, já se sente menor presença dos tostados das barricas de carvalho americano, coisa que se saúda. Um tinto com personalidade e garra.



Se o licoroso cheio de fruta madura não me leva às nuvens (na realidade, nenhum licoroso tinto do Sul consegue tal coisa), terei de tirar o chapéu ao primeiro colheita tardia das Servas, eu que só acredito em dois ou três vinhos desta categoria em Portugal. E porquê? Porque, feito a partir da grande casta Sémillon, cheira mesmo a uvas botritizadas. É diferente. Rico no nariz e com destaque para as notas de alperce com flor de laranjeira e mel, a boca revela finura, doçura, untuosidade, mas, acima de tudo, a frescura pela via do equilíbrio perfeito entre álcool e acidez. De caras, uma grande colheita tardia da nação.



Posto isto, convém dizer que parte do brilho destes novos vinhos também se deveu às criações de Rui Silvestre, o chefe que no algarvio Bon Bon ganhou uma estrela Michelin e que agora se lançou num projecto lisboeta - o Quorum - que promete dar que falar nos próximos tempos. Contudo, nada que me desvie do mais importante: se a empresa que me fazia torcer o nariz no passado está agora com este nível, o futuro promete, e de que maneira.







