O que esperar do próximo ano? 18 perguntas para 2018

Abordamos aqui 18 grandes questões que vão dominar 2018, como a legislação laboral, a robotização, os efeitos da seca e a descentralização. Vamos também à política, a doméstica e a internacional, num ano em que se vão discutir alterações profundas na Zona Euro. Entre nos títulos e veja o que esperar de 2018.A economia portuguesa continuará a crescer acima da média da última década e meia, mas a um ritmo mais modesto do que em 2017. Para o próximo ano, a procura interna deverá dar uma ajuda tão grande como as exportações.Que o défice e a dívida vão continuar a cair em 2018, não parece haver grandes dúvidas. Mas a melhoria dos dois indicadores será suficiente face à situação das contas públicas portuguesas e dos compromissos do Governo com a Comissão Europeia?No turismo, a tendência tem sido de subida a dois dígitos e a perspectiva para 2018 é que os números de 2017 sejam ultrapassados. No imobiliário, os empreendimentos turísticos e centros comerciais podem protagonizar as grandes operações no próximo ano.2018 será um ano de estabilização ou redução da carga fiscal para a generalidade dos agentes económicos. Uma das excepções é dirigida às empresas mais lucrativas, que vão ser chamadas a um esforço suplementar.O ambiente de pré-campanha eleitoral que se vive ameaça marcar 2018, um ano em que nem sequer há eleições. Com o programa praticamente cumprido e as contas públicas arrumadas, parecem sobrar as diferenças.Janeiro arranca seco, com precipitação abaixo do normal para a época, e o Inverno será ameno. Com 80% do território nacional em seca severa ou extrema, serão precisos meses de chuva para que o nível da água nas barragens volte a subir.O Governo tinha-se comprometido a descentralizar dezenas de competências para os municípios até às eleições autárquicas. Mas os atrasos na nova Lei das Finanças Locais atiraram o processo para o próximo ano.Aumento do salário mínimo, regresso das progressões na Função Pública e descida do IRS vão ajudar a subir salários líquidos. Estudo da Mercer a 333 empresas, a maioria multinacionais, antecipa aumentos de 2% em 2018.Haverá cada vez mais processos, aplicações e produtos com inteligência artificial. Mas ainda se antecipam efeitos positivos. Até porque haverá emprego criado para responder a estes desenvolvimentos tecnológicos.Combate à precariedade e limitações aos contratos a termo estão entre as prioridades do Governo.O próximo ano deverá confirmar a estratégia já iniciada em 2017 de inversão das políticas de estímulo nas principais economias avançadas.A aceleração na execução dos fundos comunitários vai sentir-se "de forma mais vincada em 2018", promete o Governo, que assumiu o objectivo de atingir os 2 mil milhões de pagamentos às empresas até final do ano.As prestações da casa não deverão registar grandes oscilações, num ano em que os juros dos depósitos vão permanecer perto de zero.O próximo ano deverá trazer mais boas notícias para os investidores, com o ambiente de recuperação económica a favorecer os activos de risco. Mas há alguns riscos que podem ameaçar a tranquilidade dos mercados.A Zona Euro deverá mudar, mas as expectativas são baixas. Na versão minimalista e mais provável, a união bancária dá mais um passo; na versão mais ambiciosa haveria acordo sobre uma capacidade orçamental comum.O último ano foi de diminuição do peso dos activos não rentáveis, como crédito malparado. Não chega. Não houve veículo, mas há uma plataforma. Só que cada banco tem de seguir o seu plano individual. O que leva tempo.Portugal rejubilou com a onda de exonerações promovida por João Lourenço. Passada a euforia fica uma certeza. Enquanto não se encerrar o caso Manuel Vicente, as relações bilaterais vão continuar no congelador.O tabuleiro geopolítico mundial continuará a ter no Médio Oriente e na península coreana focos de ameaças. Mas o reformismo interno na Arábia Saudita e as eleições italianas serão focos de apreensão com consequências desconhecidas.