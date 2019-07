A recuperação de espaço florestal à escala global poderia ajudar a capturar dióxido de carbono concentrado na atmosfera e aliviar o problema das alterações climáticas, destaca um artigo publicado na edição de 5 de julho da revista Science.

É com base nesta evidência que os oito autores analisaram onde, em todo o mundo, haverá mais potencial para o desenvolvimento de áreas florestais. E a conclusão é promissora.

O estudo, intitulado "The global tree restoration potencial", foi liderado por Jean-François Bastin, do Instituto de Biologia Integrativa de Zurique – integrado no Crowther Lab –, e realizado em co-autoria com mais sete cientistas e investigadores das áreas do clima, alimentação, agricultura e agronomia.

Segundo o mesmo, existem cerca de nove milhões de quilómetros quadrados de terras – para se ter uma ideia, essa área é praticamente o tamanho dos EUA – capazes de albergar novas florestas, podendo eliminar 750 mil milhões de toneladas de CO2 da atmosfera.

Isso significaria plantar 1,2 biliões de novas mudas, um número quatro vezes maior do que a totalidade de árvores que vivem na floresta amazónica. Calcula-se que existam atualmente no planeta cerca de 3 biliões de árvores, refere a BBC.

Estes números apresentados pelo estudo mostram que haveria potencial para que a renovação do carbono fosse suficiente para atender às metas internacionais de reflorestação. No entanto, a prática pode ser uma história diferente, sublinha a Bloomberg, uma vez que urge passar à ação o mais depressa possível. É que as alterações climáticas estão em força e a área global que pode albergar florestas vai diminuindo de ano para ano.

Assim, além de preservar as florestas que já existem, será necessário criá-las em todas as zonas do mundo que não sejam já zonas urbanas nem estejam destinadas à agropecuária.

Este é o primeiro estudo já realizado que demonstra quantas árvores adicionais o planeta pode suportar, onde é que elas poderão ser plantadas e quanto carbono conseguiriam absorver. Se todo esse reflorestamento for feito, os níveis de carbono na atmosfera poderiam cair em 25% – ou seja, regressar a padrões do início do século XX, refere a BBC.

Para realizar o estudo, o grupo de investigadores utilizou um conjunto de dados global de observações de florestas e o software de mapeamento do Google Earth Engine. Foram analisadas todas as coberturas de árvores em áreas florestais da terra, de florestas equatoriais até a tundra do Ártico. No total, perto de 80 mil fotografias de satélite de alta resolução passaram pelo crivo dos cientistas. Com as imagens, foi possível contabilizar a cobertura natural de cada ecossistema, explica a mesma fonte.



Com recurso à inteligência artificial, 10 variáveis de solo e clima ajudaram a determinar o potencial de arborização de cada ecossistema, considerando as condições ambientais atuais e dando prioridade a áreas com atividade humana mínima. Por último, foram implementados no software modelos climáticos que projetam as mudanças do planeta até 2050, acrescenta.