Governo incentiva compra de carros elétricos com bónus de 4 mil euros

O Governo vai atribuir um bónus de 4 mil euros aos primeiros 1.300 contribuintes que se candidatem à compra de um carro elétrico novo, desde que o preço, incluindo IVA, não exceda os 62.500 euros, avança, esta quarta-feira, o Correio da Manhã, valor que traduz um aumento de mil euros face ao previsto em 2021.



Segundo o jornal, que cita uma análise às contas do Estado feita por parte da consultora Deloitte, ao todo, o Governo destinou no Orçamento do Estado para 2022, ainda por promulgar, 5,2 milhões de euros para esse benefício fiscal.





Os ligeiros de mercadorias terão um incentivo maior - correspondente a 6.000 euros -, mas estará disponível para um universo mais curto de candidatos, já que apenas os primeiros 150 terão direito.