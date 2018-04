Fundo Azul paga os primeiros 500 mil euros este mês

A ministra do Mar disse esta quinta-feira no Parlamento que o Fundo Azul recebeu até agora 2.065 candidaturas e que mais de uma dezena foi aprovada. Os primeiros pagamentos, garantiu, terão lugar este mês.

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, disse esta quinta-feira, 12 de Abril, no Parlamento que os primeiros 500 mil euros de apoios do Fundo Azul, criado designadamente para financiar startups tecnológicas da economia do mar, vão ser pagos este mês.





No debate público sobre a economia do mar e o sector marítimo-portuário, Ana Paula Vitorino disse que o Fundo Azul já recebeu 205 candidaturas, tendo sido aprovada mais uma dezena. Quanto aos primeiros pagamentos, disse que estão a decorrer os processos de consulta "para que possam ser efectivados".