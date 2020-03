Segundo a Nasa, a redução de NO2 (dióxido de azoto ou dióxido de nitrogénio) começou a ser visível, primeiro, junto a Wuhan, mas acabou por se registar no resto do país.



O vírus está hoje detetado em mais de 55 países.



Fei Liu, cientista da Nasa, citado no comunicado das duas agências diz que "é a primeira vez que vejo uma redução tão drástica numa área alargada por um evento específico". Registou reduções durante a recessão económica de 2008, mas de forma mais gradual.



A redução agora registada coincidiu, por outro lado, com o novo ano chinês que, normalmente, levam ao encerramento temporário de fábricas e de outros serviços para as comemorações. E, por isso, por regra, também, nesse período de celebração as emissões tendem a diminuição, mas assim que termina o período voltam a subir.

Este ano os mapas mostram que não houve essa retoma de emissões depois do período de ano novo.



A Nasa e a Agência Espacial Europeia monitorizaram, por satélite, os níveis de poluição na China, tendo detetado uma descida significativa nas emissões de dióxido de azoto (NO2). Segundo as instituições, "é evidente que a mudança está, em parte, relacionada com o abrandamento da produção económica, depois da propagação do novo coronavírus naquele país.Em janeiro deste ano a situação de emergência na China foi revelada, e a partir de dia 23 do primeiro mês deste ano as autoridades chinesas encerraram alguns serviços públicos e meios de transporte que iam para Wuhan, o epicentro do novo vírus.