Instituto das Florestas vai oferecer até 10 árvores por pessoa

Medronheiros, sobreiros, azinheiras, pinheiros mansos, alfarrobeiras, romãzeiras e carvalhos cerquinhos. Serão estas as árvores que, a partir da próxima sexta-feira, 19, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas vai oferecer a cidadãos e proprietários rurais que as queiram depois plantar nos seus próprios espaços. A ideia é assinalar, desta forma, o Dia Internacional das Florestas, que se comemora a 21 de março.





As árvores a disponibilizar serão todas árvores autóctones e provenientes dos viveiros do próprio ICNF. Além das pessoas individuais, que terão que ter mais de 18 anos, serão também elegíveis para recolher estas árvores entidades que não tenham fins lucrativos, como associações. Cada pessoa pode ficar com um máximo de dez árvores e as entidades sem fins lucrativos podem levar até 50, sempre dependendo da disponibilidade que exista em cada local de recolha.





Já os proprietários rurais, que tenham como objetivo a plantação em pequenas parcelas de terreno (com área não superior a 5.000 m2), desde que identifiquem a parcela a plantar, podem levantar até um máximo de 100 exemplares.





As inscrições para recolha das árvores podem ser feitas por telefone ou pelo email ICNFsomosTODOSnos@icnf.pt, com identificação do requerente, bem como do dia e hora em que pode ir levantar as árvores. No momento da recolha, é exigido um compromisso: as árvores deverão ser replantadas no prazo máximo de uma semana após o levantamento e quem as leva terá depois de remeter ao ICNF, no prazo de 48h após a plantação, as fotografias com a identificação da data e do local onde a mesma foi realizada.





O transporte e eventuais licenças que tenham de ser pedidas para fazer as plantações ficam a cargo de quem leva as árvores.





Locais de recolha das árvores

Esta é a lista de locais onde o ICNF vai disponibilizar as árvores para recolha. Esta tem de ser agendada previamente, com uma inscrição por mail ou por telefone.