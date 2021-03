Portugueses "esgotam" 50 mil árvores em 24 horas

Para comemorar o Dia Internacional das Florestas, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) lançou uma iniciativa de oferecer até 10 árvores por cada pessoa, que teve uma forte adesão por parte dos portugueses.



A campanha "granjeou uma adesão inesperada e surpreendente, especialmente por se tratar de iniciativas individuais, provenientes de todos os cantos e recantos do país, rurais e urbanos de norte a sul", refere um comunicado do ICNF, onde dá conta de que os portugueses aderiram à iniciativa "de forma admirável e em menos de 24 horas propuseram-se recolher e plantar 50.000 árvores".



As árvores a disponibilizar serão todas árvores autóctones e provenientes dos viveiros do próprio ICNF: medronheiros, sobreiros, azinheiras, pinheiros mansos, alfarrobeiras, romãzeiras e carvalhos cerquinhos.



Já os proprietários rurais, que tenham como objetivo a plantação em pequenas parcelas de terreno (com área não superior a 5.000 m2), desde que identifiquem a parcela a plantar, podiam levantar até um máximo de 100 exemplares.



O ICNF exige que as árvores sejam replantadas no prazo máximo de uma semana após o levantamento e quem as leva terá depois de remeter ao ICNF, no prazo de 48h após a plantação, as fotografias com a identificação da data e do local onde a mesma foi realizada.



O ICNF termina o comunicado com um "enorme obrigado a todos pela receção a esta iniciativa", que é fiel aos princípios "princípios, que levaram, em 1870, a população do Nebraska a dedicar um dia à plantação de árvores".