Lisboa marca Dia Mundial da Água com projeto de sistema de rega sustentável

É com o arranque do projeto Água+, pensado para elevar a eficiência hídrica através daassinala hoje o Dia Mundial da Água.Uma apresentação sobre o funcionamento de todo o processo de produção e monitorização do sistema está prevista para as 15h30 desta terça-feira na fábrica de Beirolas, no Parque das Nações, contando, de resto, com a presença do presidente da câmara municipal, Carlos Moedas.Ainda em Lisboa, o Centro Ciência Viva, por exemplo, promete uma "maratona" de quatro dias de atividades . Só esta terça-feira, depois de três horas de emissão da rádio Antena 3 dedicada à água, com cientistas convidados, a partir do Pavilhão do Conhecimento, às 18h30 será a vez da biológa marinha Catarina Grilo da ANP/WWF Portugal apresentar a palestra "70% da água" que versa sobre a importância da água para o planeta e para o corpo humano. Segue-se um encontro entre uma ambientalista (Susana Fonseca, da Zero), um 'chef' (Kiko Martins) e uma psicóloga (Marta Pimenta de Brito) que estarão juntos num "bar" a debater o curso da história futura da água.As iniciativas para assinalar o Dia Mundial da Água acontecem, de resto, um pouco por todo o país. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) promoveu um seminário sobre eficiência hídrica no Algarve versando o setor urbano, que arrancou de manhã e termina pelas 17h com uma intervenção do ministro do Ambiente e da Ação Climática, a transmitir em direto na página da APA no YouTube.A APA tem também outras atividades para assinalar o Dia Mundial da Água noutras zonas do país, que incluiram, por exemplo, esta manhã, visitas de estudo de alunos ao Laboratório da Administração da Região Hidrográfica do Norte ou ao Sistema Eletroprodutor do Tâmega. Já na parte da tarde vai ser assinado um protocolo para colaboração técnica no âmbito da despoluição das Bacias Hidrográficas do Município de Santa Maria da Feira.No Centro, a Administração da Região Hidrográfica (AHR) também preparou visitas de estudo, incluindo ao Açude Ponte Coimbra e Dispositivo de Passagem de Peixes. Para os estudantes do departamento de Engenharia da Universidade de Coimbra está, aliás, prevista uma deslocação designadamente à estrutura de dissipação de energia dos descarregadores de cheia do Leito Central do Mondego.Já a AHR do Tejo e Oeste organizou uma sessão sobre a produção e utilização de água para reutilização, com a presença dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa e entidades gestoras Águas do Tejo Atlântico, Simarsul, SMAS Sintra e SMAS de Almada.Proclamado pelas Nações Unidas e comemorado desde 1993, o Dia Mundial da Água subordina-se este ano ao tema "Água subterrânea: tornar visível o invisível".