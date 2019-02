Câmara da Maia paga dívida histórica à EDP com perdão de 40%

A autarquia maiata chegou a acordo com a elétrica para a liquidação antecipada de uma dívida que remonta a 1977 e à criação da EDP, pagando 1,5 milhões de euros com receitas próprias e os restantes 10,2 milhões com recurso a um empréstimo bancário.