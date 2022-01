Leia Também Executivo de Carlos Moedas confiante na aprovação do primeiro orçamento na Câmara de Lisboa

A Câmara de Lisboa acredita que os passes gratuitos para jovens até aos 23 anos e para idosos residente da cidade poderão avançar já este ano, estando neste momento a decorrer negociações com a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) para que a medida inclua todos os operadores e não apenas a Carris."A vontade do Executivo é que seja adotada pela TML", assumiu o vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, na apresentação do orçamento da câmara para 2022, lembrando que o que "estava refletido no programa eleitoral era para os jovens dos 13 aos 18 e estudantes residentes em Lisboa até aos 23 anos".De acordo com o orçamentado, o projeto terá um custo de 12 milhões de euros, caso seja implementado em todos os operadores da TML. "Do ponto de vista técnico era possível implementar só com a Carris", respondeu Anacoreta Correia quando questionado sobre a possibilidade de avançar apenas com a empresas municipal de transportes, sublinhando que o "teria um impacto orçamental muito inferior".No entanto, o vice-presidente da autarquia sublinhou que "o empenho da Câmara Municipal de Lisboa é fazer com que essa medida seja possível através da TML, sobretudo uma preocupação de promoção do modelo que foi encontrado para a solução de transportes na cidade de Lisboa", frisou. "O valor que referi está pensado para uma solução através da TML e para todos os operadores de transportes públicos e", acrescentou.Foi outras das promessas eleitorais de Carlos Moedas que também avança: o desconto de 50% no estacionamento para os residentes da cidade.

"Corresponde ao que foi anunciado e que foi o compromisso anunciado e estamos em condições para implementar o desconto de 50% nas tarifas da cidade de Lisboa", garantiu o vice-presidente da autarquia.



A medida vai custar cerca de 2,5 milhões de euros, pelas contas da Emel, com impacto no mesmo montante no orçamento da Câmara, faltando ainda conhecer ao detalhe como vai funcionar a medida que apenas se destina apenas aos moradores da cidade.