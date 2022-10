Centro histórico do Porto vai ter câmaras de videovigilância em 2023

Leia Também Santarém vai ser vigiada por 26 câmaras

A cidade do Porto vai passar a contar com um sistema de videovigilância urbano para garantir a segurança de pessoas e bens, composto por 79 câmaras com uma cobertura de 360 graus, instaladas sobretudo nas freguesias do centro histórico.A instalação do sistema está prevista para arrancar até ao final de 2022 e as câmaras deverão estar já a cumprir a sua função de vigilância durante o primeiro trimestre de 2023, avança o Jornal de Notícias A adjudicação da instalação à empresa Soltráfego, por 795 mil euros, deverá ser discutida esta sexta-feira, na reunião da Câmara Municipal do Porto. Em Coimbra a mesma empresa instalou um sistema semelhante, com menos câmaras, e tem um projeto em fase de execução em Portimão.No Porto, as câmaras vão ficar na União de freguesias de Cedofeita, Santo Ildefondo, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória.A operação de todo o sistema de vigilância caberá, em exclusivo, à Polícia de Segurança Pública (PSP), que terá capacidade para visualizar e gravar imagens. A videovigilância no Porto funcionará 24 horas por dia, todos os dias da semana.