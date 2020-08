Mais de cem câmaras multadas por falta de limpeza das matas

Há mais de cem autarquias multadas por não terem procedido à limpeza de terrenos a que estão obrigadas para prevenção de incêndios florestais, de acordo com o Jornal de Notícias desta quarta-feira. Segundo o jornal, as principais infrações registadas pela GNR são a falta de tratamento nas margens das estradas e junto às linhas de distribuição elétrica.



Ao todo, contam-se 278 empresas e entidades coletivas autuadas por desrespeito das regras de gestão de combustível, sendo que cerca de 40% dos autos referem-se à rede viária, adianta o jornal.





Para as câmaras, as coimas vão dos 1600 aos 120 mil euros. Este ano, e devido à pandemia, o Governo alargou o prazo para a concretização das regras de gestão de combustível de 31 de maio para 30 de junho para as autarquias. Isso inclui, recorde-se, a obrigação de substituir-se a proprietários privados e a produtores florestais em incumprimento.

Este ano, entre privados e pessoas coletivas, a GNR emitiu cerca de 2200 multas, menos do que as de 2019, quando se contabilizaram 4200.