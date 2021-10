Medina adjudicou projeto para ciclovia contestada por Moedas a quatro dias das eleições

A quatro dias das eleições, Fernando Medina fechou um ajuste direto com por 19,7 mil euros para um projeto de rotunda apta para bicicletas na Praça do Chile, de acordo com o Observador. O projeto surge na continuação da ciclovia da Almirante Reis, sobre a qual Carlos Moedas chegou a dizer: "é para acabar".





Explica o jornal que a adjudicação para a "elaboração do projeto de execução de uma rotunda na praça do Chile adaptável ao novo conceito ciclável em implementação na avenida Almirante Reis" foi feita ao Gabinete de Estudos e Projetos Paulo Pedrosa e custou 19.700 euros.





A ciclovia da Almirante Reis gerou alguma polémica, com a equipa de Fernando Medina a fazer o percurso entre Telheiras e o Martim Moniz numa ação de campanha, e Carlos Moedas a garantir que "a ciclovia da Almirante Reis é para acabar".

Questionada pelo Observador, fonte da autarquia explicou que se trata de uma adaptação do projeto já existente, mas não justificou a decisão de fechar o ajuste direto, relacionado com um projeto contestado, a poucos dias das eleições.