Medina assume derrota em Lisboa frente a Moedas

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, assumiu a derrota nas eleições deste domingo e felicitou já Carlos Moedas pelo seu triunfo no município da capital."Começo por felicitar publicamente o engenheiro Carlos Moedas e a coligação Novos Tempos pela vitória que tiveram para a Cânmara Muncipal de Lisboa. É uma indiscutível vitória pessoal e política do engenheiro Carlos Moedas", referiu Fernando Medina, em reação aos resultados eleitorais, que dão vitória ao candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP.Fernando Medina comprometeu-se a tratar pessoalmente da "transição de todos os dossiers" da autarquia para Carlos Moedas e a nova equipa que vai tomar posse. "A democracia expressa-se pelo voto do povo, que decide quem governa, mas faz-se também nos jeitos de festejo e de concessão", disse.Entre apaulsos dos socialistas, Fernando Medina agradeceu aos lisboetas pelo "privilégio de servir Lisboa durante seis anos" e a todos os presidentes das juntas de freguesia, e referiu que sai de "consciência tranquila", convicto de que deu "o melhor para servir a cidade e o seu povo"."Tenho a consciência de que fizemos o melhor que sabíamos e podíamos para lidar com uma capital num momento particularmente exigente da nossa história. Fazê-la avançar como capital competitiva, num mundo global e aberto, e assegurar que todos tinham aqui ter a sua melhor oportunidade", concretizou.Os avanços na habitação, transporte coletivo e os esforços para tornar a cidade mais "verde" foram, segundo Fernando Medina, algumas das conquistas dos seus seis anos de gestão autárquica. "Esta derrota de hoje é pessoal e intransmissível", acrescentou ainda.Esta foi a segunda vez que Fernando Medina foi candidato à câmara de Lisboa, depois de ter "herdado" o cargo de António Costa em abril de 2015.