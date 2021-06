Na hora da reeleição Costa exige maioria nas autárquicas

Depois de conhecida a reeleição de António Costa como secretário-geral do PS, o também primeiro-ministro deixou já o projeto para as eleições autárquicas que se realizam em setembro. António Costa quer a maioria.



"O PS é desde 2013 o maior partido autárquico nas freguesias e municípios e a nossa ambição agora não é menor. Voltar a ter a maioria das freguesias, a maioria dos municípios para assim continuar a servir Portugal e os portugueses", declarou, num vídeo transmitido pelos órgãos socialistas, na primeira reação à reeleição enquanto secretário-geral do partido, assumindo que será "uma exigente batalha eleitoral que temos pela frente".



Agradecendo a votação, assumiu o compromisso de tudo fazer para "corresponder à vossa confiança e durante os próximos dois anos continuar a liderar o nosso partido, tendo em conta os grandes desafios que temos pela frente". E assumiu os desafios do país como seus: #continuar a combater a economia, recuperar a nossa economia e construir o futuro".





As eleições no PS decorreram de forma digital a 11 de junho e presencial nos dias 18 e 19 de junho. O Congresso está marcado para 10 e 11 de julho.