António Costa reeleito secretário-geral do PS

António Costa garantiu já a reeleição como secretário-geral do PS, faltando ainda atribuir 161 delegados de um total de 1087, anunciou, em comunicado, a comissão organizadora do congresso.



Assim, de acordo com o comunicado, António Costa foi eleito com 94% dos votos. Daniel Adrião teve 6%.





Na eleição para delegados ao XXIII Congresso Nacional do PS, a moção de António Costa, "Recuperar Portugal, Garantir o Futuro" garantiu 908 delegados, enquanto a de Daniel Adrião, "Democracia Plena", ficou com 18 delegados.

Elza Pais garantiu, por seu turno, a liderança das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos com 91%.

Estes valores resultam do apuramento provisório de 91% das secções de voto, mas já não há margem, no que falta por apurar, para mudanças.



As eleições no PS decorreram de forma digital a 11 de junho e presencial nos dias 18 e 19 de junho. O Congresso está marcado para 10 e 11 de julho.